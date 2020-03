Hockey junior: la LCH annule les séries et la Coupe Memorial

La Ligue canadienne de hockey a annoncé l’annulation des séries éliminatoires de ses trois circuits affiliés et du tournoi de la Coupe Memorial, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

La Presse canadienne

Cette annonce survient six jours après que la Ligue de hockey junior majeur du Québec eut annoncé l’annulation du reste de sa saison régulière, le 17 mars. La Ligue de l’Ontario et la Ligue de l’Ouest avaient pris la même décision le lendemain.

La LCH avait annoncé la suspension de la saison régulière des trois circuits le 12 mars, pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Les plus récentes mises à jour et les directives émises par les agences de santé provinciales et fédérales rendaient impensable la présentation des parties éliminatoires.

« Avec l’évolution de la crise au cours des derniers jours, il n’y avait plus de scénarios potentiels dans lesquels la tenue des séries éliminatoires était réaliste, a indiqué le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, dans un communiqué. Il s’agit d’une période excessivement difficile pour notre société et ce triste épisode va bien au-delà des frontières du hockey. C’est pourquoi il est capital de prendre des décisions responsables.

« C’est l’une des décisions les plus difficiles que j’ai dû prendre dans ma carrière », a-t-il ajouté.

C’est la première fois en 102 ans qu’on ne déterminera pas de champion au niveau junior majeur au Canada.

Le tournoi de la Coupe Memorial devait avoir lieu du 22 au 31 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique. La ville hôtesse pour l’édition 2021 n’a pas encore été choisie.

La LHJMQ a précisé qu’elle allait procéder à différentes annonces au cours des prochaines semaines en ce qui a trait au repêchage et à la loterie.