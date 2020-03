PHOTO JOHN HEFTI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(San Jose) Les Sharks de San Jose et leur foundation ont annoncé jeudi un partenariat avec SAP pour faire un don de 300 000 $ à une banque alimentaire locale, Second Harvest of Silicon Valley.

La Presse canadienne

Les Sharks mentionnent que cela fournira plus de 600 000 repas à des gens qui en ont besoin, dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Les Sharks font aussi équipe avec le fournisseur de services alimentaires Aramark pour un don de plus de 2000 livres de denrées périssables du SAP Center.

La nourriture a été donnée à Martha’s Kitchen, une organisation à but non lucratif.

« Nous tentons continuellement d’avoir un impact positif sur la vie des membres de notre communauté, a déclaré Jonathan Becher, président de Sharks Sports and Entertainment. »

« Avec la situation sans précédent à laquelle nous sommes tous confrontés, nous faisons notre petite part en donnant des fonds et en partageant des aliments avec ceux qui en ont vraiment besoin. »

La nourriture donnée à Martha’s Kitchen a été initialement apportée au SAP Center pour des événements à grande échelle qui devraient se dérouler au long du mois de mars, notamment des matchs des Sharks et du Barracuda, de la Ligue américaine.