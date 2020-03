Tout indique que Cole Caufield respectera la volonté de Marc Bergevin.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Guillaume Lefrançois

La Presse

L’attaquant, choix de 1er tour du Tricolore (15e au total) en juin dernier, aurait fait part de son intention de demeurer une saison de plus à l’Université du Wisconsin. C’est ce que rapporte le collègue Todd Milewski, du Wisconsin State Journal.

De son côté, le Canadien n’était pas en mesure de confirmer la nouvelle.

En entrevue avec La Presse le mois dernier, Bergevin avait mentionné à Mathias Brunet qu’il croyait que Caufield n’était pas prêt à faire le saut dans la LNH.

« Cole Caufield connaît une bonne année [dans la NCAA], dit Marc Bergevin. Mais, à nos yeux, il n’est pas prêt, avait dit Bergevin. On va prendre une décision à la fin de l’année. S’il veut vraiment quitter le collège, on ne le forcera pas, mais on va lui recommander de rester [au Wisconsin].

« Ça ne veut pas dire que c’est une déception. On vise le mieux pour son développement à long terme. On a encore les discussions à l’interne. C’est possible aussi qu’on le voie à Laval l’an prochain. Mais Laval aussi, ça va être difficile. C’est une ligue d’hommes. »

Tony Granato, l’entraîneur-chef des Badgers de Wisconsin, a tenu des propos allant dans le sens de ce que disait Bergevin.

« Quand un joueur n’est pas prêt, il est préférable qu’il reste une année de plus pour se donner une meilleure chance de demeurer [dans la LNH] quand ils font le saut », a dit Granato au Wisconsin State Journal.

Caufield n’a pas pu être rejoint pour commenter la nouvelle. Les cours font actuellement relâche à l’Université du Wisconsin. En raison de la pandémie de la COVID-19, ils reprendront ensuite à distance. Au niveau hockey, la saison de Caufield est terminée après que les Badgers eurent été éliminés.

L’attaquant de 5 pi 7 vient de disputer sa première saison en NCAA. En 36 matchs, il a amassé 36 points, dont 19 buts. Caufield a aussi représenté les États-Unis au Championnat du monde junior.

Son avenir au Wisconsin était devenu nébuleux ces derniers jours, après que deux de ses coéquipiers et têtes d’affiche de l’équipe, Alex Turcotte et K’Andre Miller, eurent signé leur premier contrat dans la LNH. Le premier, un joueur de centre, s’alignera avec les Kings de Los Angeles, tandis que le second, un défenseur, rejoindra les Rangers de New York. Tous deux sont aussi d’ex-choix de première ronde.

Rencontré par La Presse, en septembre dernier, Caufield avait déclaré que son objectif était de faire le saut dans la LNH dès ce printemps.

« J’ai vu ce que Cale Makar a fait l’an dernier au Colorado. C’était sa deuxième année à l’université, j’en suis conscient, mais il a eu un effet immédiat en arrivant. C’est quelque chose que j’aimerais faire. Mais je dois démontrer que j’ai ma place, même si je suis un choix de premier tour », avait alors dit Caufield.

Makar avait justement eu besoin d’une deuxième saison au collège avant de faire le saut. En ce sens, Caufield pourrait donc bel et bien l’imiter, si sa décision de rester tient toujours l’automne prochain.