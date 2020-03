PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

(Denver) L’Avalanche du Colorado sera privée de son meilleur marqueur, Nathan MacKinnon, pendant au moins une semaine en raison d’une blessure au bas du corps.

Associated Press

MacKinnon s’est blessé pendant la deuxième période du match contre les Kings de Los Angeles, lundi soir. C’est la plus récente tuile à s’abattre sur la tête de l’Avalanche, qui tente de rattraper les Blues de St. Louis au sommet de l’Association Ouest.

L’Avalanche est déjà privée de six joueurs, mais pourra compter sur le retour au jeu du défenseur recrue Cale Makar mercredi soir contre les Rangers de New York.

L’absence de MacKinnon risque de se faire sentir, puisqu’il figure parmi le top-10 de la LNH aux chapitres des points (93), des buts (35) et des mentions d’aide (58) cette saison. Il a aussi connu 29 matchs de plus d’un point cette saison, soit le plus haut total par un joueur de l’Avalanche depuis les 29 de Peter Forsberg en 2002-03.

L’entraîneur-chef de l’Avalanche Jared Bednar a indiqué que MacKinnon ratera « une à deux semaines » d’activités.