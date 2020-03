À qui le trophée Calder?

La course au trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans la LNH, est passionnante. La lutte devrait se faire entre deux défenseurs, Cale Makar et Quinn Hughes, mais d’autres jeunes joueurs connaissent aussi des saisons épatantes. Le profil des six principaux candidats nous permet d’ailleurs de constater que la route vers la LNH n’est pas linéaire. Aucun des six premiers prétendants n’a été repêché dans le top 3, deux ont été choisis au septième tour et un autre a déjà été échangé deux fois…