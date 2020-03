(Uniondale) Vincent Trocheck a frappé une rondelle libre au vol et dans le filet tôt en prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont mis fin à une séquence de quatre défaites et vaincu les Islanders de New York 3-2 samedi après-midi.

Associated Press

Trocheck a marqué pendant un avantage numérique à 1 : 36 de la période additionnelle, infligeant aux Islanders un sixième revers de suite. Lors d’une mêlée devant le filet, Trocheck a logé le disque derrière le gardien Thomas Greiss.

Le but a été confirmé à la suite d’une longue révision vidéo.

La victoire a permis aux Hurricanes de s’approcher à deux points des Islanders pour le deuxième et dernier rang réservé aux équipes repêchées en vue des séries éliminatoires.

Josh Bailey avait permis aux Islanders d’égaler la marque 2-2 avec un peu moins de cinq minutes à écouler au troisième vingt. Noah Dobson a effectué un tir que le gardien Anton Forsberg a bloqué, mais le retour est allé directement vers Bailey, qui n’a pas raté sa chance.

Forsberg a bloqué 24 rondelles et inscrit sa première victoire de la saison.

Ryan Pulock a été l’autre buteur des Islanders tandis que Greiss a bloqué 25 tirs.

Justin Williams et Joel Edmundson ont également trouvé le fond du filet pour les Hurricanes.