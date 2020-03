(Winnipeg) Connor Hellebuyck a effectué 29 arrêts et les Jets de Winnipeg ont blanchi les Golden Knights de Vegas 4-0, vendredi soir.

Jim Bender

La Presse canadienne

Hellebuyck a été efficace devant plusieurs bonnes occasions de marquer des Golden Knights et il a eu l’aide de trois poteaux. Il a signé son sixième jeu blanc de la saison, un sommet dans la LNH.

Patrik Laine et Nikolaj Ehlers ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide. Kyle Connor et Mathieu Perreault ont ajouté un but pour les vainqueurs.

Il s’agissait du deuxième d’une séquence de trois matchs à domicile pour les Jets, qui ont gagné leurs cinq dernières parties au Bell MTS Place.

Marc-André Fleury a stoppé 20 lancers dans une cause perdante pour les Golden Knights.