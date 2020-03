(Ottawa) Craig Anderson a bloqué 37 tirs et les Sénateurs d’Ottawa ont défait les Islanders de New York 4-3, jeudi.

Lisa Wallace

La Presse canadienne

Anthony Duclair, Connor Brown, Mikkel Boedker et Brady Tkachuk ont réussi les buts des vainqueurs.

De retour après une absence de quatre matchs (cheville), Duclair a obtenu son 23e but de la saison. Il a marqué 4:26 après que Boedker ait nivelé le score 2-2, en désavantage numérique.

Jean-Gabriel Pageau était de retour à Ottawa, après être passé aux Islanders il y a 11 jours. Son contrat a vite été prolongé de six ans et en cinq matchs avec New York, Pageau compte déjà deux buts à son actif.

Le natif d’Ottawa a reçu un hommage vidéo pendant la première pause publicitaire. La foule a scandé son nom et le patineur de 27 ans a salué le public.

Anders Lee, Mathew Barzal et Ryan Pulock ont riposté pour les Islanders, qui ont perdu leurs cinq derniers matchs.

L’équipe a bien des ennuis depuis le 13 février, montrant un dossier de 2-7-2. Semyon Varlamov a repoussé 25 rondelles.