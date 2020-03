Zibanejad est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la LNH à inscrire son cinquième but d’un match en prolongation.

(New York) Mika Zibanejad a égalé un record d’équipe en marquant cinq buts, dont celui qui a fait la différence après 33 secondes de jeu en prolongation, et les Rangers de New York ont vaincu les Capitals de Washington 6-5, jeudi.

Simmi Buttar

Associated Press

Zibanejad est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la LNH à inscrire son cinquième but d’un match en prolongation. Sergei Fedorov avait accompli l’exploit le 26 décembre 1996 avec les Red Wings de Detroit — aussi face aux Capitals.

Don Murdoch, le 12 octobre 1976, et Mark Pavelich, le 23 novembre 1983, sont les autres joueurs à avoir marqué cinq buts lors d’un même match dans l’uniforme des Rangers.

« La rondelle m’a suivi aujourd’hui, a dit Zibanejad. Regardez les buts, ce sont sur des jeux incroyables. J’étais au bon endroit au bon moment. C’est une soirée dont je vais me souvenir longtemps. »

Le 38e but de Zibanejad cette saison a permis aux Rangers de mettre un terme à une série de trois défaites. Il a reçu une passe d’Artemi Panarin et s’est présenté seul devant le gardien Ilya Samsonov, qu’il a déjoué du revers.

Zibanejad est aussi devenu le premier centre des Rangers à marquer au moins 35 buts dans une saison depuis Eric Lindros en 2001-02.

« Il serait difficile de faire mieux, a dit l’entraîneur-chef des Rangers, David Quinn. Il a vite réussi un tour du chapeau et il n’a pas levé le pied. »

Tony DeAngelo a récolté un but et deux aides, Panarin a accumulé trois aides et Alexandar Georgiev a effectué 29 arrêts pour les Rangers.

Alex Ovechkin a réussi un doublé, forçant la présentation d’un bris d’égalité en touchant la cible avec 43 secondes à faire en temps réglementaire. Ilya Kovalchuk a inscrit un but et deux aides, tandis que Carl Hagelin et Garnet Hathaway ont aussi fait bouger les cordages pour les Capitals. Samsonov a stoppé 33 tirs.

Les Capitals ont accordé au moins trois buts lors d’un 10e match de suite pour une première fois depuis la saison 2006-07.