Le Canadien a gaspillé une avance de trois buts, samedi soir au Centre Bell, mais Jeff Petry a permis aux spectateurs de quitter le cœur en paix en marquant en prolongation, aidant la formation montréalaise à vaincre les Hurricanes de la Caroline 4-3.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Brendan Gallagher et Phillip Danault ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Max Domi a aussi touché la cible, offrant au Canadien une avance de 3-0 tôt en deuxième période.

Après avoir encaissé la défaite à ses quatre dernières sorties à domicile même s’il avait chaque fois marqué au moins les deux premiers buts de la rencontre, le Tricolore a été incapable de fermer la porte aux Hurricanes.

Justin Williams a créé l’égalité avec 1 : 17 à faire en temps réglementaire. Petry a toutefois sauvé l’honneur du Canadien après 52 secondes de jeu en prolongation.

Tomas Tatar a atteint le plateau des 60 points pour une première fois en carrière en amassant trois aides pour le Canadien (30-28-9). Charlie Lindgren a repoussé 27 lancers.

Lindgren effectuait un premier départ depuis le 4 février, mettant fin à une séquence de 11 départs consécutifs pour Carey Price.

Avant les matchs de samedi, le Canadien accusait neuf points de retard sur les Maple Leafs de Toronto et une place en séries éliminatoires.

Joel Edmundson a récolté un but et une aide, alors que Haydn Fleury a aussi touché la cible pour les Hurricanes (35-24-5). Anton Forsberg a accordé trois buts sur 20 tirs en 24 : 03 de jeu. Alex Nedeljkovic a pris la relève et a stoppé 18 lancers.

Le Canadien a commencé la rencontre sur les chapeaux de roues, décochant les neuf premiers tirs au but. Danault en a profité pour mettre fin à une disette de 18 matchs sans marquer, ouvrant la marque après 2 : 40 de jeu.

Brett Kulak (77) et Andrei Svechnikov (37)

Les Hurricanes ont décoché sept des huit tirs au but suivant, sans toutefois véritablement défier Lindgren.

Tatar a obtenu une belle occasion de creuser l’écart en avantage numérique, quand il s’est retrouvé seul devant Forsberg. Le gardien visiteur a toutefois stoppé le tir avec son bras gauche.

Le Canadien a retrouvé son aplomb au retour du premier entracte et Jake Evans a tout juste raté la cible à la suite d’une belle remise de Dale Weise.

Domi a finalement ajouté au total du Canadien, marquant son 17e but de la saison à 3 : 46. Gallagher est revenu à la charge seulement 17 secondes plus tard avec son 21e but de la campagne.

Ce but mettait fin à la soirée de travail de Forsberg, remplacé par Nedeljkovic. Ce dernier s’est vite signalé, frustrant Jordan Weal, oublié devant lui.

Fleury a ensuite réduit l’écart à 3-1, avec 12 : 15 à faire au deuxième engagement. Son tir des poignets à partir de la ligne bleue a surpris Lindgren du côté de la mitaine.

Lindgren a été sauvé par son défenseur Jeff Petry avec environ cinq minutes à faire au tiers. Peut-être involontairement, Petry a stoppé un tir de Vincent Trocheck vers un filet ouvert avec son bâton.

Trocheck est revenu à la charge en infériorité numérique. Il a toutefois été incapable de tirer après avoir tenté de déjouer Lindgren.

Lindgren y est allé d’un arrêt spectaculaire du bouclier contre Teuvo Tervainen, mais il a mal paru sur le deuxième but des Hurricanes, à 1 : 14 de la troisième période. Edmundson a décoché un tir des poignets de la pointe et il a lui aussi surpris Lindgren du côté de la mitaine.

Les Hurricanes ont continué à appliquer de la pression par la suite, puis Williams a créé l’égalité avec 1 : 17 à faire, déviant un tir d’Edmundson derrière Lindgren. Nedeljkovic avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Petry a toutefois joué les héros en prolongation, battant Nedeljkovic en échappée avec un tir des poignets par-dessus sa mitaine.

Le défenseur Xavier Ouellet était de retour au jeu pour le Canadien à la place de Karl Alzner. Ouellet a raté trois rencontres en raison d’une commotion cérébrale.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il rendra visite aux Islanders de New York.