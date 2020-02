Pour une très rare fois, ce n’est pas Carey Price qui va se retrouver devant le filet du Canadien, samedi soir au Centre Bell.

Richard Labbé

La Presse

Cet honneur ira plutôt au réserviste Charlie Lindgren, qui n’a pas joué depuis le 4 février. En tout, Price s’est chargé des 11 derniers matchs du Canadien.

Lindgren en sera seulement à une cinquième rencontre cette saison. Il a une fiche de 1-3, une moyenne de 3,48 et un taux d’arrêts de, 880.

« Il travaille fort lors des entraînements, a expliqué l’entraîneur Claude Julien. À un moment donné, il faut aussi que l’autre gardien joue. »

En plus de Lindgren, un autre changement à la formation pourrait être effectué, cette fois en défense : Xavier Ouellet pourrait être en mesure de revenir au jeu, après avoir raté les trois derniers matchs en raison d’une commotion cérébrale.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Xavier Ouellet

« Il me faut obtenir une dernière confirmation du médecin mais je me sens bien, a expliqué le défenseur québécois samedi matin à Brossard. J’ai eu un bon entraînement vendredi et on a pu repérer des situations de match. »

Le Canadien tentera par ailleurs de retrouver le sourire au Centre Bell, là où les sourires n’ont pas été si nombreux ces derniers temps.

La formation montréalaise a perdu ses quatre derniers matchs devant ses partisans, et la dernière victoire remonte au 8 février contre les Maple Leafs de Toronto, quand le but de la victoire avait été réussi par… Ilya Kovalchuk.