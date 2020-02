Petit détail important, au sujet du nouvel attaquant des Sénateurs, Matthew Peca. Il est Franco-Ontarien. La famille de sa mère provient de la région de Sudbury.

Le Droit

Un autre détail important. On a dit cette semaine qu’il a grandi à Petawawa. C’est vrai. On ignorait, par contre, que ses proches avaient presque tous quitté la petite municipalité du comté de Renfrew. Son père, sa mère, son frère, sa soeur et ses neveux ont tous élu domicile dans la région de la capitale fédérale. Il aura donc un peu l’impression de compléter la saison 2019-2020 à la maison.

