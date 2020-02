(Détroit) Le défenseur Matt Dumba a récolté deux buts et une mention d’aide et le Wild du Minnesota a écrasé les Red Wings de Detroit 7-1, jeudi soir.

Associated Press

Kevin Fiala a récolté un but et deux mentions d’assistance, alors que Ryan Hartman et Ryan Donato ont touché la cible en plus d’ajouter une aide respectivement. Jordan Greenway et Eric Staal ont également noirci la feuille de pointage pour le Wild, qui lutte pour se tailler une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest.

Mikko Koivu s’est fait complice de deux buts et Alex Stalock a réalisé 25 arrêts pour les visiteurs.

Anthony Mantha a été l’unique buteur des Red Wings, qui présentent le pire dossier de la LNH. Jimmy Howard a stoppé 12 lancers avant d’être remplacé par Jonathan Bernier. Le Québécois a repoussé sept rondelles en relève.

Howard présente une fiche de 0-18-2 depuis le 29 octobre. Le gardien a été retiré devant la cage des Red Wings à cinq reprises cette saison et a alloué neuf buts en 33 tirs lors de ses deux derniers matchs.

Le Wild s’est bâti un coussin confortable en première période en inscrivant trois buts dans un intervalle de 2:20.