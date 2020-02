PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Dominik Kubalik a réussi un tour du chapeau en enfilant l’aiguille à trois reprises au cours des 20 dernières minutes de jeu pour aider les Blackhawks de Chicago à venir de l’arrière pour vaincre le Lightning de Tampa Bay 5-2, jeudi soir.

Associated Press

Slater Koekkoek a inscrit son premier but de la saison et Brandon Saad a également touché la cible pour les Blackhawks, qui ont battu le Lightning en temps réglementaire pour la première fois depuis le 13 décembre 2009.

Les Blackhawks ont inscrit trois buts dans un intervalle de 5:20 et cinq buts en troisième période pour effacer un déficit de deux buts.

Le gardien des visiteurs, Corey Crawford, a repoussé 37 lancers.

Nikita Kucherov et Brayden Point ont récolté un but et une mention d’aide chacun du Lightning, qui a encaissé un quatrième revers de suite. Curtis McElhinney a stoppé 22 rondelles.