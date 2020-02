Le Canadien de Montréal a gaspillé une avance d’au moins deux buts lors d’un quatrième match d’affilée au Centre Bell, s’inclinant 5-2 face aux Rangers de New York, jeudi soir.

Les Rangers ont frappé deux fois dans un intervalle de 1 : 15 à mi-chemin en troisième période pour renverser la formation montréalaise.

Le Tricolore avait aussi gaspillé une avance de deux buts mardi, dans un revers en prolongation de 4-3 face aux Canucks de Vancouver, de trois buts le 15 février, en route vers une défaite en prolongation de 4-3, face aux Stars de Dallas, et de deux buts le 10 février, dans un revers de 3-2 face aux Coyotes de l’Arizona.

Le Canadien avait commencé la journée à sept points des Maple Leafs de Toronto et d’une place en séries éliminatoires.

Max Domi et Tomas Tatar ont offert un coussin de 2-0 au Canadien (29-28-9). Carey Price a repoussé 30 lancers.

Ryan Strome a inscrit deux buts et une aide, Adam Fox a amassé un but et une aide, tandis que Phillip Di Giuseppe et Mika Zibanejad ont également touché la cible pour les Rangers (35-24-4), qui ont gagné un cinquième match de suite. Artemi Panarin et Ryan Lindgren ont récolté chacun deux aides et Alexandar Georgiev a réalisé 32 arrêts.

Pour un troisième match de suite, Domi a été la bougie d’allumage du Canadien. Il a ouvert la marque après 3 : 12 de jeu quand il a vu sa passe dévier sur le patin de Fox avant d’aboutir dans l’objectif.

Il s’agissait pour Domi d’un sixième point en quatre matchs.

Domi et Jordan Weal ont ensuite mis la table pour Paul Byron, mais Georgiev a réussi un bel arrêt de la mitaine.

Les Rangers ont obtenu quelques occasions en première période, mais Price a été solide. Il a réussi de beaux arrêts avec ses jambières aux dépens de Chris Kreider et Greg McKegg.

La première portion de la deuxième période n’a pas été très animée. Georgiev s’est signalé en revenant à temps devant son filet après s’être fait ravir le disque par Gallagher et il a privé Phillip Danault d’un but certain.

Georgiev a toutefois été impuissant devant Tatar avec 2 : 59 à faire. Tatar, qui était en échappée, y est allé d’une belle série de feintes avant de marquer du revers.

Dale Weise aurait pu assomer les Rangers quelques instants plus tard, mais il s’est buté à Georgiev.

Les Rangers ont remercié leur gardien en réduisant l’écart avec 1 : 26 à écouler au deuxième vingt. Di Giuseppe a profité d’une mise en scène parfaite de Fox pour inscrire son premier but de la saison.

Les visiteurs ont continué à appliquer de la pression au retour de la pause. Price a réalisé un arrêt de justesse du bouclier aux dépens de Zibanejad après un peu plus de sept minutes de jeu.

Zibanejad a eu sa revanche avec 8 : 54 à faire, déjouant Price avec un tir bas du côté du bouclier à partir du cercle des mises en jeu à la gauche du gardien.

Fox a ensuite donné les devants aux Rangers 1 : 15 plus tard, quand son lancer s’est faufilé à travers la circulation pour surprendre Price.

Strome a porté le coup de grâce en avantage numérique, avec 4 : 37 à écouler. L’attaquant des Rangers a ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec 1 : 33 à faire.

L’attaquant Charles Hudon avait été rappelé du Rocket de Laval plus tôt dans la journée et remplaçait Jonathan Drouin, incommodé par une blessure à une cheville.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il accueillera les Hurricanes de la Caroline.