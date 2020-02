Comme chaque journée limite des échanges depuis quelques années, les équipes de tête n’hésitent pas à refiler des choix et des espoirs à des équipes de queue de classement afin de se donner une chance de remporter la Coupe Stanley. Celle-ci n’a pas fait exception. Voici une analyse des principales transactions du jour.

Mathias Brunet

La Presse

JEAN-GABRIEL PAGEAU

Les Sénateurs perdent leur meilleur centre, mais ils gagnent d’autres choix au repêchage. Les Islanders étaient prêts à payer des choix de première, deuxième et troisième ronde pour ce modeste choix de quatrième ronde en 2011 devenu un joueur de qualité dans la LNH. Ils l’ont d’ailleurs vite mis sous contrat pour les six prochaines saisons pour 30 millions. Ottawa a désormais trois choix de première ronde et quatre choix de deuxième ronde en juin. Leurs deux premiers choix pourraient se situer dans le top cinq. Le DG Pierre Dorion est en train de se bâtir une relève à faire frémir. Si au moins le propriétaire peut garder ses jeunes stars à long terme cette fois…

BARCLAY GOODROW

Le prix payé par Julien Brisebois pour Barclay Goodrow étonne. Goodrow, 27 ans dans quelques jours, est un joueur au potentiel offensif très limité. Il montre une belle polyvalence, mais un choix de première ronde pour un attaquant incapable d’atteindre la marque des 30 points en une saison ? Au moins, le Lightning reçoit des Sharks un choix de troisième ronde. Le Lightning a donné deux choix de première ronde et l’espoir repêché en première ronde, Nolan Foote, pour Blake Coleman et Goodrow. Brisebois joue d’audace. Le Lightning a intérêt à remporter quelques rondes ce printemps.

VINCENT TROCHECK

Il n’y a pas si longtemps, Vincent Trocheck était considéré indélogeable au centre du deuxième trio des Panthers de la Floride. Il vient d’être échangé aux Hurricanes de la Caroline pour Erik Haula, Lucas Wallmark, Eetu Luostarinen et Chase Priskie. Après une saison de 31 buts et 75 points il y a deux ans, Trochek a ralenti depuis. Il avait 36 points en 55 matchs à sa fiche ce matin. En retour, les Panthers reçoivent Erik Haula et trois jeunes dont l’avenir n’est pas garanti. Le DG des Panthers, Dale Tallon, pend la chance de voir l’un de ces trois-là débloquer.

LOUIS DOMINGUE

Le gardien québécois n’a pas une grande saison et il venait d’être rétrogradé dans la Ligue américaine par les Devils du New Jersey. Mais les Canucks ont perdu leur gardien numéro un Jakob Markstrom pour trois à quatre semaines et ils avaient besoin d’une assurance pour épauler le jeune Thatcher Demko, 24 ans. Cette blessure survient à un bien mauvais moment pour les Canucks, troisièmes dans la division Pacifique. Domingue a coûté un gardien médiocre de la Ligue américaine, Zane McIntyre. Sur une courte période, Domingue peut dépanner. Il s’agit néanmoins de sa troisième organisation en quelques mois seulement.

ROBIN LEHNER

Marc-André Fleury connaît une saison inférieure à ses propres standards cet hiver. Malcom Subban, 26 ans, n’a pas le bagage pour le pousser à se surpasser ou même le remplacer. Les Golden Knights ont donc payé un joueur de location de luxe, Robin Lehner, des Blackhawks, pour s’amener en renfort. Chicago reçoit en retour Subban, un choix de deuxième ronde et un espoir moyen de 19 ans, Slava Demin, un choix de quatrième ronde. Quand même intéressant pour un éventuel joueur autonome sans compensation. Lehner a seulement 28 ans. Sera-t-il tenté de poursuivre son association avec Vegas après cette fin de saison ? Il faudra remplacer Fleury, 35 ans, un jour.

SAMI VATANEN, BRADY SKJEI

Les Hurricanes ont été durement touchés par les blessures en défense. Dougie Hamilton et Brett Pesce, deux piliers, sont tombés au combat récemment. La Caroline est en position de participer aux séries à l’heure actuelle, mais son statut demeure fragile. Le DG Don Waddell a donc dû payer pour du renfort. Vatanen, un défenseur droitier de 28 ans admissible à l’autonomie complète en juillet, leur coûte un choix de quatrième ronde et l’espoir de 21 ans Janne Kuokkanen, 42 points en 52 matchs dans la Ligue américaine. La Caroline se départit aussi de l’un de ses deux choix de première ronde pour le défenseur gaucher des Rangers Brady Skjei. Celui-ci est cependant sous contrat jusqu’en 2024 pour 5,2 millions par saison.

CHRIS KREIDER

Ce robuste ailier de 28 ans, admissible à l’autonomie complète à compter de juillet, était l’un des joueurs les plus convoités sur le marché. Les Rangers l’ont retiré de ses courtisans en lui faisant signer une prolongation de sept ans pour 6,5 millions par année. Kreider a déjà 24 buts cette année, en route vers une saison de 33. Les Rangers mettent donc leur reconstruction en veilleuse et tentent d’accéder aux séries dès cette année. Ils sont à seulement quatre points de la dernière place donnant accès aux éliminatoires. Ils pouvaient se passer davantage de Skjei que de Kreider.

ANDREAS ATHANASIOU

Les Oilers d’Edmonton se cherchaient un attaquant rapide capable de suivre Connor McDavid. Andreas Athanasiou est l’un des meilleurs patineurs de la Ligue. Athanasiou, 25 ans, a une fiche de -45 qui frappe l’imaginaire avec les Red Wings, mais il patine comme le vent. Il a marqué 30 buts l’an dernier. Il retrouve chez les Oilers le DG qui a orchestré son acquisition au repêchage, Ken Holland. Athanasiou a de nombreuses failles dans son jeu. Holland prend le pari de miser sur ses atouts, l’attaque. À l’entraîneur Dave Tippett, un maître de la défense, de faire le reste. Athanasiou a coûté deux choix de deuxième ronde. Le coup pourrait en valoir la peine. Ce nouveau duo pourrait faire frémir les défenses adverses…