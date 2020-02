Hurricanes: Reimer, Mrazek et Pesce tous à l’écart longtemps

(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline sont aux prises avec plusieurs blessures sérieuses. Leur défenseur Brett Pesce et leurs gardiens James Reimer et Petr Mrazek ont tous subi des blessures qui les tiendront à l’écart pour un certain temps dans la rencontre de samedi, face aux Maple Leafs de Toronto.