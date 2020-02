Marc Bergevin: «On sent qu’on est encore compétitifs»

(Brossard) Si Marco Scandella, Nate Thompson, Nick Cousins, Matthew Peca et même Ilya Kovalchuk, dans une moindre mesure, ne sont plus avec le Canadien, c’est qu’ils n’appartenaient pas au « noyau » de l’équipe destiné à boucler la présente saison et à entamer la prochaine.