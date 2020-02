PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

Les Panthers de la Floride sont encore en plein coeur de la course aux séries, ce qui ne les a pas empêchés de prendre une grande décision.

Ils ont échangé celui qui faisait office de centre du deuxième trio, Vincent Trocheck, aux Hurricanes de la Caroline. Le retour est substantiel : les attaquants Erik Haula et Lucas Wallmark, ainsi que les espoirs Eetu Luostarinen et Chase Priskie.

Trocheck compte 10 buts et 26 aides en 55 matchs cette saison, une nette régression par rapport à ses 31 buts d’il y a deux ans. Il est sous contrat pour deux autres saisons, au coût annuel de 4,75 millions.

Luostarinen et Priskie jouaient surtout avec les Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine. Le premier, un attaquant, compte 8 buts et 17 aides en 44 matchs, ainsi qu'une aide en 8 matchs avec le grand club. Priskie est pour sa part parmi les meilleurs défenseurs recrues dans la Ligue américaine, avec 6 buts et 25 aides en 52 matchs. Il était un joueur autonome populaire à sa sortie des rangs universitaires, à Quinnipiac.