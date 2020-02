Faute d’avoir pu s’entendre sur une prolongation de contrat avec Ilya Kovalchuk, le Canadien a échangé l’attaquant russe aux Capitals de Washington en retour d’un choix de 3e ronde au prochain repêchage de la LNH.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Dans la capitale américaine, Kovalchuk rejoindra une redoutable machine offensive menée par son compatriote Alexander Ovechkin.

Embauché le 3 janvier dernier, Kovalchuk n’a finalement disputé que 22 rencontres dans l’uniforme tricolore, récoltant 6 buts et 7 mentions d’aide. Ex-marqueur étoile du circuit dans les années 2000, il est devenu l’un des favoris de la foule au Centre Bell au cours des dernières semaines, et ce, même s’il n’a plus sa fougue d’antan.

Après un départ canon de 12 points en 15 matchs avec le Canadien, le Russe a considérablement ralenti sur le plan offensif. Samedi soir, à Ottawa, il a mis fin à une disette de 6 matchs sans obtenir de point.

Son arrivée à Montréal, au cœur d’une série de défaites et alors que l’équipe était décimée par les blessés en attaque, avait divisé autant les analystes que les partisans.

D’aucuns reconnaissaient le flair offensif certain de celui qui avait marqué plus de 400 buts avec les Thrashers d’Atlanta et les Devils du New Jersey, de 2001 à 2013, mais son retour en Amérique du Nord, après cinq saisons en Russie, avait largement nui à sa réputation. Il n’a jamais retrouvé sa touche chez les Kings de Los Angeles, qui lui avaient consenti un lucratif contrat de trois ans pendant l’été 2018. Kovalchuk et les Kings ont convenu de mettre fin à cette entente à la fin de l’année 2019 et le joueur était devenu libre comme l’air. Il a finalement accepté un contrat de 750 000 $ avec le Canadien.

Le directeur général Marc Bergevin avait alors martelé aux médias que cette embauche était « sans risque ».

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’échange de Kovalchuk est la deuxième transaction réalisée par Bergevin en cinq jours. Mardi dernier, Marco Scandella avait été cédé aux Blues de St. Louis en retour d’un choix de 2e ronde et d’un choix conditionnel de 4e ronde.

Le pari de Bergevin l’a finalement servi, car Kovalchuk a amené un vent de fraîcheur dans un vestiaire de plus en plus moribond. Le choix de troisième ronde qu’il obtient aujourd’hui se veut donc un gain net, alors que le Russe n’avait virtuellement rien coûté à l’équipe.

Différents médias ont récemment rapporté que la direction Canadien lui avait déposé une offre de contrat de 3,5 millions en vue de la saison prochaine. À l’évidence, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre, et Marc Bergevin a décidé de capitaliser sur la demande à l’égard de son ailier à travers la LNH. L’échange survient moins de 24 heures avant la fin de la période des transactions.

En acquérant le choix de troisième ronde des Capitals, le Canadien pourra s’exprimer 13 fois au repêchage de juin 2020, dont 6 fois dans les trois premiers tours.

Signal

En réalisant cette transaction, Bergevin envoie un signal sur les ambitions de l’équipe d’ici à la fin de la saison. Alors que l’entraîneur-chef Claude Julien et ses joueurs insistent depuis des semaines sur le fait que l’équipe s’accroche au rêve de participer aux séries éliminatoires, cet objectif semblait de moins en moins atteignable à mesure que s’accumulaient les défaites malgré l’urgence de la situation. Six points séparent toujours le Canadien de la dernière place disponible pour les séries, et ce, avec seulement 18 matchs à disputer. On peut donc s’attendre à voir d’autres joueurs quitter d’ici à 15 h ce lundi.

L’échange de Kovalchuk est la deuxième transaction réalisée par Bergevin en cinq jours. Mardi dernier, Marco Scandella avait été cédé aux Blues de St. Louis en retour d’un choix de 2e ronde et d’un choix conditionnel de 4e ronde. Le défenseur québécois était lui aussi débarqué à Montréal au tout début de l’année 2020, alors que le Tricolore l’avait acquis en retour d’un choix de 4e ronde. Comme Kovalchuk, Scandella est sans contrat à la fin de la saison.

Les deux seuls autres joueurs réguliers de l’équipe dans cette situation sont les attaquants Nate Thompson et Dale Weise. Thompson, 35 ans, est le plus susceptible de trouver preneur.

Les noms du joueur de centre Max Domi, qui deviendra cet été joueur autonome avec compensation, ainsi que ceux du défenseur Jeff Petry et de l’ailier gauche Tomas Tatar, à qui il reste chacun une année de contrat, se sont aussi retrouvés au centre de multiples rumeurs d’échanges depuis quelques semaines.