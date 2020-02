(Toronto) Le gardien d’urgence David Ayres a gagné un premier match dans la LNH, aidant les Hurricanes de la Caroline à vaincre les Maple Leafs de Toronto 6-3, samedi, même s’ils ont perdu les services des gardiens James Reimer et Petr Mrazek.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Warren Foegele a inscrit deux buts, Martin Necas a récolté un but et une aide, tandis que Lucas Wallmark, Nino Niederreiter et Sebastian Aho ont aussi touché la cible pour les Hurricanes.

Alexander Kerfoot, Pierre Engvall et John Tavares ont répliqué pour les Maple Leafs. Kasperi Kapanen et Tyson Barrie ont amassé chacun deux aides et Frederik Andersen a repoussé 41 tirs.

Reimer a obtenu le départ pour les Hurricanes face à son ancienne équipe, mais il a quitté la rencontre en première période en raison d’une blessure au bas du corps. Il a été remplacé par Mrazek, qui est aussi tombé au combat à la suite d’une violente collision avec Kyle Clifford alors que les deux fonçaient vers une rondelle libre le long de la rampe.

Cette situation a forcé Ayres, un ancien gardien au niveau junior maintenant âgé de 42 ans, à faire son entrée dans le match alors que les Hurricanes menaient 3-1.

Après avoir reçu quelques tirs d’échauffement, Ayres a vu les Hurricanes creuser l’écart à 4-1. Cependant, Tavares l’a déjoué 19 secondes plus tard, sur le premier tir des Leafs dans sa direction.

Engvall a profité d’une rondelle libre pour marquer sur le deuxième tir des Leafs contre Ayres.

« J’ai reçu quelques messages textes pour me dire de venir dans le vestiaire, a exprimé Ayres devant les journalistes. Je n’avais pas vu la blessure de Mrazek. J’étais seul dans la salle des médias et quelqu’un m’a dit de me préparer. C’était fou et plaisant. »

Les Leafs se sont ensuite retrouvés en avantage numérique et les partisans ont commencé à crier pour encourager les joueurs des Maple Leafs à tirer chaque fois qu’ils avaient la rondelle en zone des Hurricanes. Ces derniers ont toutefois fait du bon travail pour éviter que la rondelle se rende à Ayres.

Ayres a réussi un premier arrêt tard en deuxième période, permettant aux Hurricanes de rentrer au vestiaire avec une avance de 4-3.

« Les gars ont été incroyables, a insisté Ayres à propos de ses coéquipiers pour l’occasion. Ils m’ont dit d’avoir du plaisir et de ne pas me soucier du nombre de buts que j’allais allouer. »

Les Hurricanes ont creusé l’écart après 53 secondes de jeu en troisième période, quand Foegele a profité d’un revirement. Puis, Necas a porté la marque à 6-3 à 3 : 44 de la période et les spectateurs ont fait connaître leur mécontentement en huant les Leafs.

Frustrés par la tournure des événements, les spectateurs ont scandé « Let’s go Raptors » en fin de rencontre.

« La réalité est que le match est resté le même, a mentionné l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, qui a vu ses joueurs ne décocher que sept tirs en troisième période. Quand il y a eu le changement de gardien, j’ai dit aux joueurs que si nous ne changions pas notre façon de jouer, ils n’auraient même pas besoin de gardien. »

Pour leur part, les joueurs des Hurricanes se sont rués vers Ayres pour célébrer avec lui après la sirène. Ayres a été crédité de huit arrêts dans la rencontre.

« C’est très spécial, a affirmé l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour. J’ai dit aux joueurs après la partie de le remercier de nous avoir donné un souvenir incroyable. »