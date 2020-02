PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé qu’ils seront privés des services de leur meilleur buteur, Oliver Bjorkstrand, pendant une période allant de huit à 10 semaines en raison d’une fracture à une cheville. Sa saison est donc terminée.

Associated Press

Bjorkstrand, qui est âgé de 24 ans, a subi cette blessure jeudi soir contre les Flyers de Philadelphie. L’attaquant a chuté et terminé sa course contre la rampe, quelques instants avant la fin de la troisième période, et il s’est relevé difficilement. Il n’a pas pris part à la prolongation.

Le directeur général de l’équipe, Jarmo Kekalainen, a précisé vendredi que Bjorkstrand pourrait devoir passer sous le bistouri.

Bjorkstrand a inscrit 21 buts et récolté 15 mentions d’assistance en 49 parties cette saison. Il domine les Blue Jackets au chapitre des buts, des buts gagnants (cinq) et des matchs de plus d’un point (11).

Les Blue Jackets dominent la LNH pour le nombre de matchs ratés en raison des blessures cette saison. Outre Bjorkstrand, le défenseur étoile Seth Jones, les attaquants Cam Atkinson et Josh Anderson, ainsi que le gardien Joonas Korpisalo, ont tous séjourné à l’infirmerie.

La formation de l’Ohio affrontera les Predators de Nashville samedi.