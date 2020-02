(Toronto) Jake Muzzin a récolté un but et deux aides, Frederik Andersen a repoussé 24 tirs en route vers un deuxième jeu blanc cette saison et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-0, jeudi.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Les Maple Leafs se sont donc rachetés après deux contre-performances — un revers de 5-2 face aux Sabres de Buffalo et une défaite de 5-0 face aux Penguins, mardi à Pittsburgh.

William Nylander, Kasperi Kapanen et Zach Hyman ont aussi touché la cible pour les Maple Leafs. John Tavares a ajouté deux aides.

Les Maple Leafs ont repris possession du troisième rang de la section Atlantique devant les Panthers de la Floride. Ces derniers rendaient visite aux Kings de Los Angeles, jeudi soir.

Matt Murray a stoppé 26 tirs devant le filet des Penguins, qui ont encaissé leur plus cuisant revers de la saison.