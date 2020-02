PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Les Golden Knights de Vegas ont acquis le défenseur Alec Martinez des Kings de Los Angeles en retour de deux choix de deuxième ronde au repêchage de la LNH, ont confirmé les organisations de l’Association Ouest mercredi.

La Presse canadienne

Martinez, qui est âgé de 32 ans, a inscrit un but et récolté sept mentions d’aide en 41 rencontres cette saison avec les Kings, en plus d’afficher un différentiel de moins 9.

L’Américain, un choix de quatrième ronde, 95e au total, des Kings lors de l’encan de la LNH en 2007, totalise 62 buts et 136 mentions d’assistance en 597 matchs en carrière dans le circuit Bettman, tous avec les Kings.

Il a notamment contribué à la conquête de la coupe Stanley des Kings en 2012 et 2014.

En retour, les Kings ont acquis le choix de deuxième tour des Golden Knights en 2020, ainsi que leur choix de deuxième tour — qu’ils avaient acquis des Blues de St. Louis préalablement — en 2021.