Lake Placid : un miracle qui perdure

Aujourd’hui et après toutes ces années, Mike Eruzione se fait encore parler du 22 février 1980. On lui en parle partout. Au resto, dans la rue, à l’aéroport, peu importe. Souvent, on lui en parle en l’abordant avec une question, la même, qu’il a dû entendre un million de fois, peut-être plus : Mike, est-ce que tu crois aux miracles ?