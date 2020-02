Penguins 4 — Canadien 1: une équipe fragile

(Pittsburgh) Franchement, ça commence à ressembler à un vieux disque de vinyle qui aurait joué trop souvent et qui « saute » parce qu’abîmé au fil du temps et des trop longues soirées. En d’autres mots, c’est pas mal toujours la même affaire dans le cas qui nous préoccupe : le Canadien qui perd à cause de quelques erreurs trop coûteuses… et peut-être aussi, serait-on tenté d’ajouter, à cause d’un manque de talent.