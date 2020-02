(Toronto) Tyler Seguin a mis fin à une séquence de 17 matchs sans but et Ben Bishop a repoussé 27 tirs pour mener les Stars de Dallas vers un gain de 3-2 contre les Maple Leafs de Toronto jeudi soir.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Denis Gurianov et Radek Faksa ont également marqué pour les Stars (33-19-5), qui ont récolté une troisième victoire de suite.

Ils seront de passage au Centre Bell samedi.

Auston Matthews et Zach Hyman ont offert la réplique des Maple Leafs (30-20-8) qui, malgré la défaite, ont conservé l’exclusivité du troisième rang dans la section Atlantique.

Le but de Matthews était son 41e de la saison, ce qui lui a permis de revenir à égalité au premier dans la LNH à ce chapitre.

Le match marquait le retour du gardien Frederik Andersen pour les Maple Leafs, après une absence de quatre matchs à la suite d’une blessure au cou. Andersen a bloqué 16 tirs et la formation torontoise affiche un dossier de 2-3-1 à ses six dernières sorties.

Les Stars menaient 2-1 après 40 minutes et ont doublé leur avance après que John Tavares eut été pris en défaut pour avoir fait trébucher tôt en troisième période.

À ses débuts dans la LNH, pendant que les vétérans Alexander Radulov et Joe Pavelski soignaient des blessures, la recrue Jason Robertson a décoché un tir qui a rebondi jusqu’à Seguin. Ce dernier a marqué son 12e but de la saison, et son premier depuis le 28 décembre, après 79 secondes de jeu.