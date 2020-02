La blessure de Shea Weber serait-elle assez grave pour compromettre sa saison et peut-être même sa carrière ?

Alexandre Pratt

La Presse

C’est ce que rapporte mercredi l’ancien informateur de SportsNet, Nick Kypreos, réputé pour son réseau de contacts au sein de la LNH. « Selon mes sources, la blessure à Shea Weber met vraisemblablement fin à sa saison. Son avenir est en jeu. On me dit que c’est une blessure au même pied pour lequel il a été opéré en 2018. En attendant une réduction de l’enflure et des confirmations supplémentaires, une chirurgie semble inévitable [en ce moment] », a écrit Nick Kypreos sur Twitter.

Lors de son point de presse mardi, l’entraîneur-chef Claude Julien avait évité de trop commenter l’état de santé de son capitaine.

« Médicalement, on gère ces situations-là. Tant qu’on n’a rien de concret, ça ne me donne rien de vous dire quelque chose. Ce que j’ai dit, c’est la vérité, il ne fait pas le voyage et on espère des nouvelles à la fin de la semaine. »

Shea Weber n’a pas accompagné ses coéquipiers à Boston et à Pittsburgh pour les matchs de mercredi et vendredi.

Le vice-président aux communications du Groupe CH, Paul Wilson, a rapidement réagi sur son compte Twitter.