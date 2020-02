Et la vente dans tout ça?

Pour certains, les victoires du Canadien éloignent l’équipe d’une vente efficace à la date limite des échanges et d’un choix avantageux au repêchage. Plus le CH se replace dans la course pour une place en séries, moins il sera tenté d’échanger ses vétérans, et plus loin sera-t-il positionné en prévision du repêchage.