(Montréal) Pierre-Luc Dubois a amassé deux buts et une aide et les Blue Jackets de Columbus ont réussi à freiner l’élan du Canadien de Montréal, dimanche après-midi au Centre Bell, s’imposant 4-3.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Le Canadien espérait continuer à s’approcher d’une place en séries en battant une équipe qui le devance au classement. Les Blue Jackets ont toutefois fait preuve d’opportunisme, tout en étouffant l’offensive du Tricolore pendant de longs moments.

La troupe de Claude Julien a finalement profité de ses chances tard en troisième période, mais le mal était déjà fait. Le Canadien est donc toujours coincé au 11e rang de l’Association de l’Est, à huit points d’une place en séries éliminatoires.

Tomas Tatar a accumulé un but et une aide, tandis que Max Domi et Shea Weber ont touché la cible pour le Canadien (24-23-7), qui avait gagné ses deux matchs précédents. Carey Price a accordé trois buts sur 26 lancers.

Tomas Tatar tente de déjouer le gardien Elvis Merzlikins.

Vladislav Gavrikov et Gustav Nyquist, dans un filet désert, ont été les autres buteurs des Blue Jackets (28-16-9), qui ont récolté au moins un point dans un huitième match de suite (7-0-1). Elvis Merzlikins a repoussé 27 lancers.

Le Canadien a connu un bon début de match, mais s’est buté à Merzlikins. Le Letton a frustré Domi, puis Nick Cousins sur des occasions de l’enclave.

Gavrikov a ensuite ouvert la marque après 12:45 de jeu, surprenant Price du côté rapproché.

Price a sauvé les meubles tard en première période pendant une punition à Dale Weise, étirant la jambière gauche pour frustrer Cam Atkinson.

Le Tricolore a cru pendant un instant avoir créé l’égalité après environ 30 secondes de jeu en deuxième période. Cependant, le tir de Tatar dévié par Brendan Gallagher a atteint le poteau sans jamais franchir la ligne des buts.

Les Blue Jackets ont continué à faire preuve d’opportunisme, creusant l’écart sur leur seul lancer des huit premières minutes du deuxième vingt. Dubois s’est échappé et a déjoué Price du revers à 3:31.

Fautif dans sa couverture sur le but de Dubois, Tatar s’est racheté à 9:18, profitant d’un revirement provoqué par Nick Suzuki pour déjouer Merzlikins d’un tir des poignets précis du côté de la mitaine.

Il s’agissait pour Tatar d’un 20e but cette saison. Le Slovaque âgé de 29 ans a atteint ce plateau lors de chacune de ses six dernières campagnes dans la LNH.

Dubois est revenu à la charge avec 2:08 à faire à la deuxième période. Cette fois, il a marqué en battant Price de vitesse en contournant le filet.

Domi a rendu les choses intéressantes en mettant fin à une disette de 13 matchs sans faire bouger les cordages. Domi a déjoué Merzlikins en avantage numérique avec 4:08 à faire.

Nyquist a marqué dans un filet désert avec 1:53 à écouler, mais Weber a fait renaître l’espoir 52 secondes plus tard grâce à un lancer sur réception qui s’est faufilé entre les jambières de Merzlikins.

Les Blue Jackets ont finalement eu le dernier mot.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il rendra visite aux Devils du New Jersey.