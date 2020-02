(New York) Mika Zibanejad a amassé un but et deux mentions d’aide, guidant les Rangers de New York vers une victoire de 4-2 aux dépens des Red Wings de Detroit, vendredi soir.

Allan Kreda

Associated Press

Artemi Panarin et Chris Kreider ont tous les deux ajouté un but et une assistance pour les Rangers, qui n’avaient pas joué depuis le 21 janvier.

Pavel Buchnevich a fait bouger les cordages une fois pour la formation new-yorkaise. Le gardien recrue Igor Shesterkin a stoppé 23 lancers dans la victoire.

Robby Fabbri a obtenu un but et une mention d’assistance alors que Valtteri Filppula a ajouté un but pour les Red Wings, qui ont encaissé un septième revers de suite. Ils n’ont gagné que 12 de leurs 52 matchs cette saison.

Jimmy Howard a conclu l’affrontement avec 35 arrêts pour l’équipe de Detroit. Le gardien montre un dossier de 0-15-2 depuis qu’il a enregistré sa dernière victoire, le 29 octobre.