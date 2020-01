(Laval) L’organisation du Rocket a confirmé que la prochaine Classique des étoiles 2021 de la Ligue américaine de hockey aurait lieu à Laval.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Mark Weightman, vice-président du développement et des opérations du Rocket et de la Place Bell, a souligné que « tout le hockey nord-américain aura les yeux rivés sur Laval » pendant les festivités entourant l’événement.

La Ligue américaine (LAH), en effet, tient sa classique annuelle pendant que la LNH est en pause pour son propre match des Étoiles.

M. Weightman, qui amorce sa dernière semaine à la tête de l’équipe après avoir annoncé sa démission il y a quelques jours, a promis en point de presse un « festival de trois jours qui s’étendra sur tout le territoire de Laval ».

La classique comporte les affrontements à trois contre trois et le concours d’habiletés, comme dans la LNH, mais également des activités réservées au grand public. L’association de hockey mineur locale sera notamment mise à contribution.

M. Weightman a d’ailleurs fait valoir la proximité entre les athlètes et le public qu’offre la Ligue américaine, en plus, évidemment, d’un niveau de jeu élevé. Il s’est en outre enthousiasmé devant les retombées économiques que provoquera cet événement dans la région – par exemple pour les hôtels et les restaurants.

Un gala marquant l’intronisation de quelques joueurs au Temple de la renommée de la Ligue américaine sera aussi inclus à ce week-end de la fin du mois de janvier 2021.

La nouvelle de la tenue à Laval de la classique des étoiles avait été divulguée plus tôt au cours de la semaine et elle a été officiellement confirmée au cours d’un point de presse à la Place Bell vendredi soir, avant le duel entre le club-école du Canadien et les Sénateurs de Belleville.

Présent à l’annonce, Chris Nikolis, vice-président aux affaires corporatives de la LAH, a décrit l’amphithéâtre comme « l’un des plus beaux de la ligue » et salué des installations « de première classe ».

Cette saison, le match des étoiles de la LAH a été présenté à Ontario, en Californie, où évolue le club-école des Kings de Los Angeles.

L’attaquant Charles Hudon était pour l’occasion le seul représentant du club-école du Canadien.

– Avec La Presse canadienne