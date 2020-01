PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) Le gardien partant des Sabres de Buffalo Linus Ullmark ratera de trois à quatre semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps.

Associated Press

L’équipe a émis un communiqué dans lequel elle s’est abstenue de révéler la nature de sa blessure mercredi, après qu’Ullmark se soit blessé dans la défaite de 5-2 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Ullmark, seul dans son demi-cercle, tentait de suivre l’attaquant des Sénateurs Artem Anisimov alors qu’il contournait son filet. Ullmark a soudainement perdu pied et chuté sur le dos, et sa jambe droite est restée coincée sous lui.

Il n’a pu mettre de poids sur sa jambe alors qu’il était escorté hors de la patinoire, avec 9:32 à écouler au troisième vingt. Ullmark a présenté une fiche de 16-14-3 et était devenu le gardien no 1 des Sabres à la mi-novembre, après avoir partagé cette tâche pendant les six premières semaines du calendrier régulier avec Carter Hutton.

Hutton a gagné ses six premiers départs avant de connaître une longue disette. Il a compilé une fiche de 0-7-4 à ses 11 derniers matchs, et sa dernière victoire remonte au 22 octobre contre les Sharks de San Jose.

En l’absence d’Ullmark, les Sabres ont rappelé le gardien Jonas Johansson des Americans de Rochester, leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Les Sabres écoulent présentement un long séjour à domicile, et ils accueilleront le Canadien de Montréal jeudi soir.