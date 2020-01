(Bowling Green, Kentucky) L’ex-gardien de la LNH Ed Belfour a été arrêté pour intoxication dans un lieu public à la suite d’un incident s’étant produit dans un hôtel tôt mardi matin.

La Presse canadienne

La police de Bowling Green a arrêté l’homme de 54 ans au Kentucky Grand Hotel and Spa.

Belfour, de Carman, au Manitoba, a été emprisonné au pénitencier régional du comté de Warren avant d’être relâché plus tard en avant-midi.

Le rapport d’arrestation indique que Belfour était étendu au sol tenant une tringle à rideaux qui avaient été arrachée quand la police l’a approché. Belfour donnait des coups de pied dans une porte verrouillée d’un spa afin d’y entrer. L’homme avait de la difficulté à s’exprimer, les yeux injectés de sang et avait peine à se tenir debout.

La police a ajouté que Belfour n’a pas voulu collaborer quand les agents ont tenté de lui passer les menottes.

Belfour a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2011. Il a joué 963 dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Sharks de San Jose, les Stars de Dallas, les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride, de 1988 à 2007. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Stars en 1999 et gagné le trophée Vézina en 1991 et 1993 avec les Hawks.