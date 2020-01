(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont consenti une prolongation de contrat de cinq saisons d’une valeur annuelle moyenne de 4025 175 $US au défenseur Marcus Pettersson, a annoncé le directeur général et vice-président exécutif de l’organisation Jim Rutherford mardi.

La Presse canadienne

Cette entente entrera en vigueur à compter de 2020-2021 et arrivera à échéance après la saison 2024-2025.

Pettersson, qui est âgé de 23 ans, dispute sa deuxième saison avec les Penguins après avoir été acquis des Ducks d’Anaheim le 3 décembre 2018.

Le Suédois a marqué un but et récolté 14 mentions d’aide en 50 parties jusqu’ici cette saison, en plus d’afficher un différentiel de plus-4. Depuis qu’il s’est joint aux Penguins, il a inscrit trois buts et amassé 31 mentions d’assistance en 107 parties.

Pettersson a été sélectionné en deuxième ronde, 38e au total, par les Ducks lors du repêchage de la LNH en 2014.