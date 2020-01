La nouvelle de la mort de Kobe Bryant fait jaser partout. Les Capitals de Washington s’entraînaient au Centre Bell dimanche après-midi, et la nouvelle a commencé à circuler peu avant la séance, si bien que certains joueurs en parlaient sur la patinoire.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Alexander Ovechkin était un des joueurs les plus émus. En tant que supervedette du hockey, il a eu droit à des accès que ses coéquipiers plus anonymes n’ont pas eus.

« Je l’ai rencontré trois ou quatre fois après des matchs, a-t-il raconté aux journalistes après l’entraînement. Il me serrait toujours la main. Il savait qui j’étais. Je me souviens d’une fois, j’étais dans les gradins à un de ses matchs, je mangeais un hot-dog, il m’a vu et m’a pointé. C’était incroyable ! C’est dur. »

Une autre de leur rencontre avait été immortalisée sur les réseaux sociaux. Cette fois-là, Novak Djokovic était aussi avec eux. « C’était à sa dernière saison. On était à Los Angeles. Ma femme était là. De l’avoir vu jouer à sa dernière année, je vais toujours m’en rappeler. Il nous avait donné son chandail et ses souliers. C’était spécial. En tant qu’athlète, tu veux rencontrer les meilleurs, et il était le meilleur. »

« Quand j’ai entendu la nouvelle, j’espérais que ce ne soit pas vrai. C’est dur. Je le connaissais et il m’a toujours bien traité. C’est une légende du basketball et dans le monde en général. Je n’arrive toujours pas à y croire »

Evgeny Kuznetsov en est un autre qui était attristé.

« Ça craint. On a beaucoup parlé de lui dernièrement parce que LeBron James l’a dépassé [pour les points]. C’est la vie, mais c’est une grosse perte. Que les gens aiment le basketball ou non, il a fait beaucoup pour sa communauté. Plusieurs jeunes rêvaient en le voyant jouer. »

Holtby devant le filet

Dans un tel contexte, le hockey arrivait loin dans les sujets de conversation dans l’entourage de l’équipe.

Les Capitals se sont néanmoins préparés pour le retour au travail lundi, contre le Canadien. Tous les joueurs y étaient, même les trois participants au match des étoiles, soit Braden Holtby, T. J. Oshie et John Carlson, de même que Todd Reirden, qui était entraîneur-chef des étoiles de la Division métropolitaine. L’organisation leur a nolisé un avion pour qu’ils reviennent de St. Louis à temps pour l’entraînement.

Ovechkin devra attendre avant de reprendre l’action puisqu’il est suspendu pour son refus de participer au match des étoiles. Son absence permettra à Travis Boyd d’intégrer la formation.

Holtby défendra le filet des Capitals.