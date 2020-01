(Denver) Cale Makar et Andre Burakovsky ont marqué dans un intervalle de 22 secondes au deuxième engagement et l’Avalanche du Colorado a battu les Blues de St. Louis 5-3, samedi.

Pat Graham

Associated Press

L’Avalanche a touché la cible trois fois au deuxième vingt pour transformer un retard de 2-1 en une avance de 4-2. Tyson Jost a également enfilé l’aiguille lors de la période médiane. Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont aussi fait mouche.

Makar a inscrit son 11e but de la saison pour battre le record d’équipe pour le plus de buts par un défenseur recrue. Le but de Burakovsky, qui est survenu 22 secondes plus tard, a chassé le gardien Jordan Binnington de la rencontre.

Philipp Grubauer a stoppé 21 lancers pour l’Avalanche, qui montre un dossier de 2-0-2 lors de son séjour de cinq matchs à domicile.

Binnington, qui représentera les Blues au match des étoiles, a alloué quatre buts en 11 tirs. David Perron, Oskar Sundqvist et Alex Pietrangelo ont trouvé le fond du filet pour l’équipe de St. Louis, qui mène la section Centrale.