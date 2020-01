Échanger Petry? Hum. Tatar? D’accord…

Jeff Petry vaudrait au moins un choix de première ronde et deux espoirs (de deuxième ordre). Ainsi écrit le distingué Elliotte Friedman dans sa plus récente chronique cette semaine. L’analyste fait un parallèle entre Jake Muzzin, échangé des Kings de Los Angeles aux Maple Leafs de Toronto pour un choix de première ronde et deux jeunes joueurs.