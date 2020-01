Avec un peu de chance, les fans du Canadien devraient retrouver Joel Armia très bientôt.

Richard Labbé

La Presse

L’attaquant finlandais, blessé depuis le match du 23 décembre à Winnipeg, a participé à l’entraînement de mardi matin à Brossard. Il ne devrait pas prendre part au match de mercredi soir au Centre Bell contre les Blackhawks de Chicago, mais il vise tout de même un retour avant la pause du match des Étoiles. Après la rencontre de mercredi, le Canadien aura deux autres matchs à son horaire avant le congé qui doit commencer dimanche.

« Je me sens bien et j’espère revenir avant la pause du match des Étoiles, a expliqué Armia mardi à Brossard. On verra si je suis en mesure de me sentir assez bien pour un retour d’ici là. »

L’attaquant était en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière quand il a été victime d’un coup de bâton à la main de la part du défenseur Nathan Beaulieu à Winnipeg. C’est cette blessure à une main qui le tient à l’écart du jeu depuis cette date. À l’entraînement du matin, Armia patinait en compagnie des joueurs du troisième trio, soit Ryan Poehling, Jesperi Kotkaniemi et Nick Cousins.

« Ce n’est pas une question de conditionnement physique pour Joel, a expliqué l’entraîneur Claude Julien. Il faut seulement s’assurer qu’il soit complètement rétabli. »

En 35 matchs cette saison, Armia a obtenu 21 points.