(New York) L’attaquant Zack Kassian des Oilers d’Edmonton a écopé une suspension de deux matchs sans salaire pour les gestes qu’il a posés contre l’attaquant Matthew Tkachuk des Flames de Calgary samedi soir.

La Presse canadienne

Le Département de la sécurité de la Ligue nationale de hockey en a fait l’annonce en début de soirée lundi.

L’incident est survenu à 18:06 de la deuxième période lorsque Tkachuk a servi une solide mise en échec à Kassian derrière le filet. En se relevant, Kassian a tenté de repérer Tkachuk et une fois qu’il y est arrivé, il lui a assené plusieurs coups de poing et l’a expédié sur la patinoire plus d’une fois. Au terme de la séquence, Kassian s’est vu imposer deux punitions mineures pour rudesse et une punition de dix minutes pour mauvaise conduite.

Dans la vidéo explicative, le Département de la sécurité explique que Kassian a transgressé l’article 46,2 du livre des règlements de la LNH, qui porte sur la notion d’agresseur.

La vidéo ajoute que l’agresseur dans un affrontement est celui qui continue de donner des coups de poing pour infliger des représailles à un adversaire qui n’est pas dans une position pour se défendre ou qui ne veut pas se battre.

La vidéo note aussi qu’en aucun moment, Tkachuk a une opportunité de faire face à Kassian, de laisser tomber les gants ou de faire quoi que ce soit d’autre que de tenter de se protéger des coups de poing qui sont lancés.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk

« Kassian empoigne Tkachuk par le collet et commence à donner des coups de poing en le retenant sur la glace en plusieurs occasions jusqu’à ce que l’arbitre les sépare. Kassian a reconnu qu’il avait tenté de se venger pour cette mise en échec et d’autres données durant le match », mentionne aussi la vidéo.

Le fait que Kassian ait été l’agresseur et qu’il ait été suspendu deux autres fois depuis le début de sa carrière de 510 matchs ont motivé la décision du Département de sécurité de lui imposer une suspension de deux parties.

En vertu de la convention collective, et en tenant compte de son salaire annuel moyen, Kassian perdra la somme de 20 967,74 $. Ce montant sera versé au Fonds d’urgence d’aide aux joueurs.