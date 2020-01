(Montréal) Le Canadien a limité le monstre à deux têtes des Oilers d’Edmonton à trois aides, mais la formation montréalaise a encore une fois laissé filer une avance de deux buts et a encaissé un revers de 4-2, jeudi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Le Tricolore a donc encaissé un huitième revers de suite pour une deuxième fois cette saison.

> Relisez notre clavardage du match entre les Oilers et le Canadien, au Centre Bell

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont uni leurs efforts sur le but égalisateur de Ryan Nugent-Hopkins en avantage numérique tôt en troisième période. Draisaitl a aussi été crédité d’une aide sur le but dans un filet désert de Josh Archibald. Sinon, les deux meilleurs pointeurs de la LNH ont connu des soirées assez tranquilles.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Connor McDavid

Riley Sheahan et Alex Chiasson ont toutefois pris le relais avec un but chacun pour les Oilers (24-17-5). Mike Smith a été parfois chancelant et parfois brillant, mais il a fait le nécessaire en repoussant 35 lancers.

Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi ont répliqué pour le Canadien (18-20-7), qui a amassé un seul point au cours de sa série de défaites (0-7-1). Carey Price a stoppé 22 tirs.

Draisaitl a cogné à la porte à trois reprises en première période lors d’un avantage numérique, mais Price a répondu présent.

Danault a ouvert la marque quelques instants plus tard, à 12 : 35, en marquant son 11e but de la saison. Danault s’y est pris à deux reprises avant de déjouer Smith, au terme d’une attaque à deux contre deux avec Tomas Tatar.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Phillip Danault célèbre son but avec Marco Scandella (28) et Brendan Gallagher (11)

Le jeu s’est animé un peu en deuxième période et le Tricolore a creusé l’écart après 2 : 24 de jeu. Kotkaniemi a pu décocher un bon tir des poignets de l’enclave et il a marqué son sixième but de la campagne.

Smith s’est racheté à l’endroit de Danault quelques minutes plus tard, quand le Québécois s’est présenté seul devant lui.

Les Oilers ont réduit l’écart à un seul but à 7 : 16, sur une séquence qui semblait plutôt anodine. Sheahan a surpris Price d’un tir précis du côté de la mitaine.

PHOTO OLIVIER JEAN Riley Sheahan (23) et Joakim Nygard (10) après le premier but des Oilers

Smith s’est distingué une autre fois avant la fin du deuxième vingt. Il a frustré Danault après une remise transversale de Brendan Gallagher.

Le gardien des Oilers a aussi joué de chance, quand Nate Thompson l’a battu en échappé, mais a vu le tir de l’attaquant du Canadien atteindre le poteau.

Les Oilers se sont retrouvés en avantage numérique tôt en troisième période, quand Danault a accroché bêtement McDavid en zone neutre. Nugent-Hopkins en a profité pour créer l’égalité à 2 : 16, à la suite d’une courte passe de McDavid.

Chiasson a ensuite donné les devants aux Oilers à 9 : 40, déviant habilement une remise d’Oscar Klefbom dans le fond du filet.

Le Tricolore a bourdonné autour du filet de Smith après avoir remplacé Price par un attaquant supplémentaire, mais Archibald a porté le coup de grâce avec 35 secondes à faire.

Le défenseur Ben Chiarot n’était pas en uniforme pour le Canadien, blessé au bas du corps en troisième période du match de mardi, face aux Red Wings de Detroit. Cale Fleury avait donc été réinséré dans la formation.

Le Tricolore comptait toutefois sur les services de Gallagher. Ce dernier a finalement raté quatre parties après avoir subi une commotion cérébrale face aux Hurricanes de la Caroline, le 31 décembre.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Sénateurs d’Ottawa.