Il y a une bonne nouvelle dans le camp du Canadien jeudi matin, mais aussi une mauvaise : Brendan Gallagher devrait être présent jeudi soir, mais pas Ben Chiarot.

Richard Labbé

La Presse

Gallagher, qui a subi une commotion cérébrale le 31 décembre en Caroline lorsque frappé à la tête par le genou de Ben Chiarot, devrait être en mesure d’affronter les Oilers d’Edmonton, jeudi soir au Centre Bell.

Dans le cas de ce même Chiarot, c’est une blessure qualifiée de mineure, et subie lors du match de mardi soir à Detroit, qui va l’empêcher de sauter sur la patinoire jeudi soir. Le défenseur n’était pas non plus de l’entraînement du matin à Brossard.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ben Chiarot

« Ça regarde bien dans le cas de Gallagher, on est confiants qu’il va pouvoir obtenir le feu vert des médecins pour ce soir, a expliqué l’entraîneur Claude Julien jeudi matin à Brossard. C’est un retour au jeu qui va aider, c’est sûr. »

Gallagher, qui avait 32 points en 40 matchs avant de tomber au combat, devrait reprendre sa place habituelle avec le premier trio du club, en compagnie de Phillip Danault et Tomas Tatar. « Je me sens bien et je me sens prêt », a-t-il fait savoir jeudi matin.

Reste à voir si ce retour au jeu sera suffisant pour mettre un terme à la présente série noire de l’équipe. Rappelons que le Canadien vient de subir sept défaites de suite, et que la dernière victoire remonte au 23 décembre à Winnipeg contre les Jets.

« C’est sûr que tout le monde est frustré présentement, a reconnu Claude Julien. On ne gagne pas. Mais c’est à nous de se replacer et de recommencer à gagner. »

C’est Carey Price qui sera devant le filet du Canadien.

La formation à l’entraînement

Tatar-Danault-Gallagher

Kovalchuk-Domi-Suzuki

Lehkonen-Kotkaniemi-Cousins

Poehling-Thompson-Weal

Scandella-Weber

Kulak-Petry

Mete-Fleury

Price