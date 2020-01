(Glendale, Arizona) Les Coyotes de l’Arizona ont rappelé Barrett Hayton, après qu’il eut contribué à la conquête de la médaille d’or du Canada au Championnat du monde de hockey junior.

La Presse canadienne

Les Coyotes avaient prêté Hayton à Équipe Canada junior pour la durée du tournoi. Hayton a été nommé le capitaine de la formation et a inscrit le filet égalisateur en troisième période de la finale qui s’est conclue 4-3 en faveur du Canada contre la Russie dimanche dernier.

Le hockeyeur de six pieds, un pouce et 190 livres a inscrit six buts et récolté six mentions d’assistance en sept rencontres à Ostrava, en République tchèque, en route vers le deuxième rang des marqueurs de la compétition.

Le joueur âgé de 19 ans a aussi marqué un but et obtenu trois mentions d’aide en 14 matchs avec les Coyotes cette saison. Hayton était devenu le septième plus jeune joueur (19 ans, 123 jours) de l’histoire des Coyotes à prendre part à un match de la LNH le 10 octobre, contre les Golden Knights de Vegas.

Hayton a été sélectionné en première ronde, cinquième au total, par les Coyotes lors du repêchage de la LNH en 2018.