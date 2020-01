C’est Charlie Lindgren qui défendra le filet du Canadien mardi soir contre les Red Wings. Claude Julien l’a confirmé lors de son point de presse de fin d’après-midi.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Lindgren obtient un deuxième départ cette saison. Le 31 décembre, il avait accordé 2 buts sur 35 tirs dans une défaite de 3-1 contre les Hurricanes en Caroline.

Julien apportera deux autres changements à sa formation. Le défenseur Cale Fleury et l’attaquant Jordan Weal seront laissés de côté, et remplacés respectivement par Brett Kulak et Lukas Vejdemo.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le défenseur Cale Fleury

Weal a participé aux 25 derniers matchs du Tricolore. Malgré un temps d’utilisation de 13 min 24 s et des présences en avantage numérique, il compte seulement 2 buts et 2 passes au cours de cette séquence.

Fleury est quant à lui laissé de côté pour la première fois depuis le 28 novembre. Le jeune homme s’est notamment rendu coupable d’une erreur en zone offensive qui a mené au troisième but des Jets, lundi.

« On veut donner un petit répit à Cale Fleury. C’est un jeune joueur de première année, a rappelé Julien. Mon expérience, c’est que lorsqu’on a donné des congés à ces jeunes joueurs-là, ils reviennent en force. Ce n’est certainement pas pour lui nuire, c’est pour qu’il prenne un peu de recul et pour qu’il retrouve sa “game”. Dernièrement, il a un peu plus de difficultés. Ce n’est pas seulement hier, ça fait un petit bout de temps. Vejdemo nous a donné du bon hockey, il mérite une place dans la formation. »