John Hynes avait été congédié par les Devils du New Jersey le 3 décembre dernier.

PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Les Predators de Nashville ont embauché l’ex-entraîneur-chef des Devils du New Jersey John Hynes pour occuper le même poste en remplacement de Peter Laviolette, congédié la veille.

Associated Press

L’équipe en a fait l’annonce mardi matin. Elle affrontera les Bruins de Boston en soirée.

« John Hynes est un jeune entraîneur brillant et un grand leader qui a démontré par le passé son habileté à développer les jeunes joueurs et à motiver les vétérans, a déclaré le directeur général, David Poile, par communiqué. Nous sommes certains qu’il a appris de toutes ses expériences en carrière et qu’il a les meilleures aptitudes pour soutirer le meilleur de notre formation. »

Au New Jersey, Hynes a compilé une fiche de 150-149-5. Les Devils l’ont congédié le 3 décembre dernier, après un début de saison de 9-13-4, même s’ils lui avaient consenti une prolongation de contrat de plusieurs saisons en janvier dernier.

« Il s’agit d’une superbe occasion de me joindre à une organisation qui à connu beaucoup de succès, une équipe avec un immense talent et d’excellents partisans, a indiqué Hynes. Cette organisation a une excellente fondation, de ses propriétaires à tous es employés. Je suis enchanté de m’amener ici pour tenter de maximiser les habiletés du club. »

Poile a congédié Laviolette et l’entraîneur adjoint Kevin McCarthy lundi, après que les Predators (19-15-7) eurent perdu quatre de leurs cinq dernières sorties. Ils occupent le 11e rang dans l’Ouest avec 45 points.

Les Devils avaient embauché Hynes avant la saison 2014-15. Il a permis à l’équipe d’engranger six points de plus dès cette première campagn. ée Il a mené les Devils à leur première participation aux séries en six ans en 2018, saison au cours de laquelle Taylor Hall a été élu joueur par excellence après une récolte de 93 points.

Laviolette a compilé une fiche de 248-143-60 en cinq saisons et demie à Nashville, se qualifiant pour les séries chaque fois. Les Preds ont perdu la finale de 2017 en sept matchs contre les Penguins de Pittsburgh, avant de remporter le trophée des Présidents et d’atteindre le deuxième tour éliminatoire en 2018. L’an dernier, les Preds n’ont pas franchi le premier tour.

Poile a échangé le défenseur P.K. Subban, plus haut salarié des Predators, afin de mettre sous contrat le joueur autonome Matt Duchene pour sept ans et 56 millions US le premier juillet. Mais l’équipe a connu des ratées dès la sortie des blocs. Ils n’ont pas gagné deux matchs d’affilée depuis une séquence de quatre victoires en octobre.

Il s’agit du sixième changement d’entraîneur dans la LNH cette saison.