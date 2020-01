Des étoiles pour MacKinnon, Scheifele et Werenski

(New York) L’attaquant Nathan MacKinnon, qui a récolté plus d’un point à chacun de ses trois matchs, a décroché la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Le centre Mark Scheifele des Jets de Winnipeg et le défenseur Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus figurent également au tableau d’honneur.