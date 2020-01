Ilya Kovalchuk jouait avec les Kings de Los Angeles jusqu’à cette saison, mais l’équipe californienne et lui ont convenu de mettre fin à son contrat il y a quelques semaines.

Le Canadien a causé toute une surprise vendredi matin en annonçant la mise sous contrat de l’attaquant russe Ilya Kovalchuk.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Il s’agit d’une entente à deux volets qui rapportera à l’ailier droit 700 000 $ s’il évolue dans la LNH et 70 000 $ s’il est cédé au Rocket de Laval.

Kovalchuk, 36 ans, jouait avec les Kings de Los Angeles jusqu’à cette saison, mais l’équipe californienne et lui ont convenu de mettre fin à son contrat il y a quelques semaines.

Les meilleures saisons de cette ex-gloire des Thrashers d’Atlanta sont résolument loin dans le rétroviseur. Premier choix au total au repêchage de 2001, il a remporté le trophée Maurice-Richard remis au meilleur buteur de la LNH en 2004. Il a en outre atteint à deux reprises le seuil des 50 buts dans une saison, en 2005-2006 et en 2007-2008, inscrivant chaque fois 52 filets.

Les Thrashers l’ont échangé aux Devils du New Jersey à la fin de la saison 2009-2010 et ceux-ci lui ont fait signer une entente monstre de 100 millions de dollars valide pour 15 ans. Kovalchuk s’est toutefois exilé en Russie après trois saisons.

Il a fait un retour dans la LNH chez les Kings l’année dernière, inscrivant 17 buts et 34 points en 64 rencontres en plus d’afficher un différentiel misérable de -26. Cette saison, il a maintenu un rythme similaire avec 9 points en 17 matchs. Il n’a pas joué depuis le 9 novembre dernier. Ironiquement, il s’agissait d’un affrontement entre les Kings et le Tricolore.

Membre de l’équipe nationale russe depuis le début de sa carrière, il a remporté l’or aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, dans un tournoi auquel les joueurs de la LNH ne prenaient pas part, par ailleurs. Il a été de tous les JO depuis 2002.

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, s’adressera aux médias après l’entraînement de l’équipe à Brossard.