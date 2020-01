La notion de joueur le plus utile à une équipe est parfois drôle. Dans l’écrasante majorité des cas, ce titre revient à un gardien dominant, à un défenseur qui passe de longues minutes sur la patinoire, ou au fameux centre polyvalent, employé à toutes les sauces tout en produisant de l’attaque.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Sachant cela, il était facile de voir Shea Weber comme joueur le plus utile au Canadien cette saison. Il n’a pas été parfait d’un bout à l’autre, mais l’ensemble de son œuvre, à son âge, commande le respect.

Et Brendan Gallagher, dans tout ça ? On conviendra qu’un ailier, qui joue 17 minutes par match, jamais employé en désavantage numérique, n’est pas le choix le plus évident. Mais Gallagher n’est pas un joueur comme les autres. On le savait très bien en le regardant aller depuis son arrivée ici il y a déjà sept ans ; on l’a encore plus vu en son absence, jeudi, dans la défaite du Tricolore 2-1 aux mains du Lightning.

En fait, il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que l’absence de Gallagher se fasse ressentir. La première présence d’un match était devenue sa spécialité. Dans les 40 rencontres du CH, Gallagher a fait partie du six partant à 33 reprises. Et jamais, le CH n’avait accordé de but dans la première minute d’un match cette saison. Jusqu’à ce que Steven Stamkos ouvre la marque à la 42e seconde, jeudi.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Steven Stamkos

On ne dit pas ça parce que son remplaçant, Nick Cousins, a commis une bévue majeure. Seulement, un début de match de Gallagher et ses compagnons de trio Phillip Danault et Tomas Tatar, ça se passe très souvent en zone adverse.

Cousins, d’ailleurs, a livré une performance fort acceptable, terminant la soirée avec cinq tirs, et pas seulement des tirs de routine dans le ventre du gardien. L’équipe aussi, dans son ensemble, a livré une prestation fort honorable, malgré l’absence du numéro 11, qui s’ajoute à celles de Jonathan Drouin et de Joel Armia.

« Brendan Gallagher est Brendan Gallagher, il joue avec cœur et âme, il travaille, il compétitionne, a rappelé Claude Julien. Notre équipe a joué à son image ce soir. On a travaillé fort comme groupe. C’est décevant qu’on n’ait pas marqué les deux buts dont on avait besoin. »

Le problème est justement là. Avec des joueurs qui travaillent sans relâche, comme Danault, Cousins, Artturi Lehkonen, Ben Chiarot et Nate Thompson, ils sont plusieurs à pouvoir démontrer autant de courage que Gallagher. Mais aucun n’a son talent offensif pour marquer 30 buts année après année comme il le fait. Peut-être aura-t-il le temps d’y parvenir malgré tout, mais comme pour toute commotion cérébrale, la durée de son absence est inconnue.

Drouin avait la possibilité d’atteindre la trentaine de buts, jusqu’à ce qu’il se blesse en novembre. Armia produisait à ce rythme, jusqu’à sa blessure d’il y a deux semaines. Reste essentiellement Tatar… Ça commence à faire beaucoup de cartouches manquantes pour une équipe qui avait besoin que les astres soient alignés afin de se battre pour une place en séries.

À ce sujet…

L’erreur de Price

Avec tous les absents à l’avant, le Canadien ne pourra plus se lancer dans des festivals offensifs et espérer gagner. « On s’était dit avant le match que c’était le genre de match qu’on devait gagner 3-2 ou 2-1 », a souligné Jeff Petry après la rencontre.

En ce sens, c’est mission accomplie collectivement. Les Montréalais ont été chiches défensivement, limitant le puissant Lightning à 23 tirs.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Ben Chiarot (8) frappe Mikhail Sergachev (98) lors de la partie entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal au Centre Bell

Mais ça prendra aussi la collaboration des gardiens. Et Carey Price, impérial pendant la période de l’avent, est redevenu énigmatique. Ça sautait aux yeux en Floride la fin de semaine dernière, quand la défense devant lui était désorientée. Jeudi, ce groupe s’est redressé, mais les quelques confusions entre le gardien et ses défenseurs laissent croire que le numéro 31 n’a pas sa concentration des beaux jours. Une de ces bourdes, avec Victor Mete, a d’ailleurs mené au but gagnant.

« Je le prends sur moi, j’ai voulu trop en faire. Je lui ai envoyé la rondelle, mais il ne l’attendait pas », a admis Price.

La situation du CH au classement est maintenant critique, à six gros points d’une place en séries. Sans Gallagher, l’équipe est condamnée à gagner des matchs à bas pointages. Et pour y arriver, ça prendra de grandes performances de Price, comme celle qu’Andrei Vasilevskiy a livrée à l’autre bout.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le gardien Andrei Vasilevskiy

Dans le détail

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Quatrième trio acharné

Ne rigolez plus quand vous entendez le nom de Dale Weise. Très tôt dans le match, à sa toute première cette saison dans la LNH, il a contribué à créer une chance de marquer en or pour Lukas Vejdemo, mais celui-ci a été volé par Andrei Vasilevkiy. Quelques minutes plus tard, Weise jetait les gants face au poids lourd Pat Maroon, qui venait d’embêter Max Domi. En fait, le quatrième trio du Canadien, piloté par Nate Thompson, a connu une excellente soirée, même s’il a dû faire face à plusieurs reprises aux gros canons offensifs du Lightning. « C’est facile de jouer avec ces gars », a dit Weise de ses compagnons de trio. À propos de sa bagarre, il a fait remarquer qu’il n’avait pas apprécié que Maroon s’en prenne à Domi. « Je sais que Max peut se défendre, mais je ne pense pas qu’il doive le faire dans ce genre de situation, dans notre propre aréna. C’est le genre de chose que je apporter à l’équipe », a ajouté le numéro 22.

Danger derrière le filet

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Carey Price

Heureusement que ce n’était pas la soirée hommage à Martin Brodeur, car les deux gardiens de but ont eu toutes sortes de difficultés autour de leur filet respectif. Carey Price a commis la bourde la plus lourde de conséquences en ratant sa remise à Victor Mete, ce qui a directement mené au but gagnant du Lightning. Le portier du Canadien a bien failli se faire surprendre de nouveau en troisième période, mais Mitchell Stephens a raté la cible. Vasilevskiy n’a pas connu de séquence aussi atroce, mais un coup d’œil à la feuille de match nous révèle une curieuse statistique : c’est lui qui a commis le plus de revirements pour son équipe, avec cinq. Mikhail Sergachev, avec deux, est le seul autre joueur de son camp s’être rendu coupable de plus d’une rondelle perdue à l’adversaire.

Gourde en panne

Après un début de saison laborieux, les joueurs du Lightning ont résolument retrouvé leurs moyens. Mais pas tous. Yanni Gourde est toujours embourbé dans une disette offensive qui ne semble plus vouloir le lâcher. Blanchi à ses sept dernières rencontres, il n’a récolté que trois mentions d’aide à ses 18 derniers matchs et n’a pas marqué depuis le 25 novembre. Le Québécois est désormais employé sur le quatrième trio et n’a passé que 10 min 23 s sur la glace jeudi soir, son deuxième plus bas total de la saison. Il a tout de même trouvé le moyen d’écoper d’une punition en première période en faisant sauter les patins de Nick Cousins. Il sortait tout juste du banc des pénalités pour aider ses coéquipiers en zone défensive lorsque Jeff Petry a marqué. On souhaite à Gourde de se ressaisir pour ne pas faire regretter au Lightning de lui avoir consenti un contrat de 6 ans et 31 millions, dont il n’écoule actuellement que la première saison.

Ils ont dit

« On méritait un meilleur sort »

« C’est incroyable d’être de retour. Ce n’est pas un secret, j’adore jouer ici. Vasilevskiy nous a volés deux fois en première période et une autre en troisième. Nous étions la meilleure équipe. Il nous manque beaucoup de joueurs importants, mais j’ai aimé notre intensité. »

— Dale Weise

« On a eu beaucoup de chances, on a bien travaillé en échec-avant, on a gagné des batailles pour la rondelle. Mais ça ne rentrait juste pas dans le but. »

— Nick Suzuki

« Le plus important présentement, c’est de récolter des points et revenir sur le droit chemin. On doit utiliser ce qu’on a bien fait ce soir et trouver une manière de gagner. »

— Shea Weber

« Je pense qu’on a fait tout ce qu’on devait faire pour récolter deux points. On méritait un meilleur sort. »

— Carey Price

« L’effort était là toute la soirée, je pense qu’on a joué un bon match. Malheureusement, encore une fois, ce n’était pas le résultat qu’on voulait. Tu voudrais voir ton équipe récompensée pour un effort comme ce soir. »

— Claude Julien

— Propos recueillis par Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange

En hausse

Nick Cousins

À son premier match en remplacement de Brendan Gallagher au sein du premier trio, il s’est bien débrouillé et a été visible à plusieurs reprises. Il termine sa soirée avec une aide et cinq tirs.

En baisse

Victor Mete

Une soirée difficile pour le jeune défenseur, au cœur de la confusion avec Carey Price sur le but vainqueur du Lightning.

1 min 42 s

C’est le temps d’utilisation de Ryan Poehling en avantage numérique. En l’absence de Gallagher, il hérite de cette nouvelle responsabilité. Attendons quelques matchs avant de juger, car l’attaque à 5 du CH en a arraché jeudi.