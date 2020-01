(Vancouver) L’entraîneur-adjoint des Blackhawks, Marc Crawford, sera de retour derrière le banc des siens jeudi soir après avoir purgé une suspension d’un mois, alors que la formation de Chicago affrontera les Canucks de Vancouver.

La Presse canadienne

Crawford, qui a été suspendu par les Blackhawks en raison d’allégations de mauvais comportements alors qu’il travaillait pour une autre organisation, a révélé qu’il avait eu le temps de mettre les choses en perspective lors du dernier mois.

« Ne pas faire ce que je suis habitué de faire depuis les 30 dernières années m’a permis de me concentrer sur autre chose », a-t-il déclaré.

« Sur le plan personnel, c’était bon de retrouver les gars aujourd’hui, ils m’ont bien accueilli et ils m’ont fait de la place dans le vestiaire. Ça m’a fait du bien. Je veux simplement que tout revienne à la normale le plus rapidement possible. »

Dans un article du New York Post daté du 30 novembre, l’ancien joueur Sean Avery affirmait que Crawford lui a donné un coup de pied alors que Avery jouait avec les Kings de Los Angeles et que Crawford était l’entraîneur-chef.

À la suite de ces allégations, les Blackhawks ont mené une enquête avec un conseiller juridique indépendant. L’équipe avait alors fait savoir qu’elle ne tolérait pas les actions que Crawford a posées dans le passé, mais que ce dernier avait consulté des professionnels pour l’aider depuis 2010 et qu’il suivrait depuis cette thérapie.

Les Blackhawks avaient également ajouté que Crawford avait appris de ses actions passées et qu’il continuait à évoluer personnellement et professionnellement. La direction a précisé qu’aucun incident n’avait été rapporté depuis le début de son association avec le club.

Dans un communiqué publié le 16 décembre dernier, Crawford s’est excusé auprès de Sean Avery, mais aussi auprès de Harold Druken, Patrick O’Sullivan et Brent Sopel, qui avaient également choisi de le dénoncer publiquement.

« La raison pour laquelle j’ai décidé de parler publiquement aujourd’hui, c’est parce que nous voulons aller de l’avant et mettre tout ça derrière nous. Je crois que c’est très important pour l’équipe qu’elle puisse continuer de se concentrer sur ce qui compte vraiment en ce moment, c’est-à-dire de se tailler une place en vue des séries éliminatoires.