(Ostrava, République tchèque) La quête de la médaille d’or du Canada est encore bien réelle au Championnat du monde de hockey junior.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Alexis Lafrenière a salué son retour au jeu après une blessure à un genou en récoltant un but et une mention d’assistance dans une victoire à sens unique de 6-1 du Canada contre la Slovaquie en quarts de finale du tournoi, jeudi.

Barrett Hayton a ajouté deux buts et une mention d’aide à sa fiche, tandis que Connor McMichael, Jacob Bernard-Docker et Liam Foudy ont noirci la feuille de pointage une fois chacun pour les représentants de l’unifolié. Dylan Cozens, Jamie Drysdale et Calen Addison se sont signalés avec deux passes chacun, et Joel Hofer a signé une troisième victoire d’affilée.

Oliver Okuliar a permis aux Slovaques d’éviter le jeu blanc. Samuel Hlavaj a encaissé la défaite devant le filet.

Lafrenière était de retour au jeu après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à un genou subie lors de la défaite cinglante de 6-0 contre la Russie samedi dernier. Il s’agissait de la pire défaite du pays dans ce tournoi réservé aux joueurs âgés de moins de 20 ans en 44 ans.

Plusieurs croyaient que les Canadiens obtiendraient un match revanche en demi-finales contre la Russie, qui a pris la mesure de la Suisse 3-1 plus tôt jeudi. Mais ils devront plutôt patienter pendant quelques heures encore afin de connaître l’identité de leur prochain adversaire, puisque la Fédération internationale de hockey sur glace a modifié son format éliminatoire — en oubliant de faire une mise à jour pour son site internet.

Lafrenière a repris sa place au sein du premier trio du Canada en compagnie de Hayton et Nolan Foote, mais ce dernier a été expulsé de la rencontre après seulement 53 secondes de jeu en première période pour une mise en échec à la tête de l’attaquant slovaque Kristian Kovacik.

Le Canada n’a pas remporté le Mondial junior en Europe depuis 2008, lors de sa dernière présentation en République tchèque.